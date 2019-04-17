شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يضع خطة الأهلي للثأر من بيراميدز فى "مران سرى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم، الأربعاء، استعداداته لمباراة بيراميدز المهمة المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدورى الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب مران اليوم حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرًا مُغلقًا استعدادًا للمباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل الحفاظ على قمة الدورى من أجل استمرار رحلة الحفاظ على اللقب المحلى لتعويض جماهيره عن الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا مؤخرًا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى.

ويجتمع مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق مع لاعبيه عقب مران اليوم من أجل مشاهدة عدة لقطات لفريق بيراميدز لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه كما سيُشاهد لاسارتى مع لاعبى الفريق لقطات لعدة مباريات للمنافس خاصة لقاء الدور الأول فى الدورى والذى فاز فيه بيراميدز بهدفين لهدف.

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ويقوم المدير الفنى الأورجويانى بوضع خطة الفوز على بيراميدز غدًا والثأر منه خاصة أن الفريق فى حاجة مُلحّة للفوز لإسعاد جماهيره من أجل تعويض جماهيره عن الخروج الأفريقى، ويتدرب الأهلى اليوم وأمس فى استاد التتش بعيدًا عن وسائل الإعلام حيث طلب لاسارتى أن يكون المران سريًا من أجل التركيز والابتعاد عن الإعلام .