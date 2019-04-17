تقرير.. غيابات الأهلي وبيراميدز.. كينو الأبرز و3 ضربات للاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يلتقي الأهلي مساء غد الخميس خصمه بيراميدز على ملعب بتروسبورت في مباراة تأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري العام.

المباراة ستكون مثيرة ليس فقط لمحاولة الأهلي الثأر من نتيجة الدور الأول بعد الخسارة بنتيجة (2-1) إنما للمنافسة على صدارة الدوري حيث يحتل الأحمر المركز الأول برصيد 58 نقطة.

في المقابل، يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 نقطة متساويًا مع الزمالك إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

وقبل مباراة الغد سيدخل كل طرف المباراة مفتقدًا العديد من العناصر الأساسية سواء للإصابة أو لعقوبة الإيقاف، وهذا ما سوف يستعرضه "الخليج 365" في التقرير التالي:

الأهلي

- سعد سمير

أولى الغيابات عن مباراة بيراميدز وهو المدافع سعد الدين سمير والذي تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام صنداونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني مدافع الأهلي من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي ليصبح اللاعب بعيدًا عن الملاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر.

صاحب الـ30 عامًا شارك في 10 مباريات مع الأهلي منذ تولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي القيادة الفنية للفريق.

- كريم نيدفيد

سيفتقد الأهلي خدمات لاعب الوسط كريم نيدفيد أمام بيراميدز بسبب الإصابة الذي تعرض لها في غضروف الركبة.

صاحب الـ21 عامًا تعرض للإصابة في مباراة مصر المقاصة الأخيرة بمسابقة الدوري ليغيب عن مباراة صنداونز بالإياب.

ويعتبر نيدفيد الاسم الأبرز في صفوف الأهلي منذ تولي لاسارتي القيادة الفنية للأحمر حيث شارك في سبع مباريات بدوري أبطال إفريقيا بجانب 11 مباراة في بطولة الدوري.

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- محمد هاني

تعرض محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لعقوبة الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة مصر المقاصة، ليصبح رسميًا غائبًا عن مباراة الغد.

هاني (23 عامًا) يعتبر من أهم الأوراق عند المدرب الأوروجوياني لاسارتي بعدما شارك في 11 مباراة بالدوري بجانب سبع مباريات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز

- عمر خريبين

أول الأوراق غير المتاحة عند صفوف بيراميدز وهو السوري الدولي عمر خريبين والذي تعرض للطرد في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

السوري الدولي صاحب الـ25 عامًا يُعد من الأوراق الهامة عند الأرجنتيني رامون دياز حيث شارك في سبع مباريات بالدوري منذ انتقاله من صفوف الهلال السعودي ليسجل خمسة أهداف.

- كينو

أعلن تركي آل الشيخ مالك بيراميدز عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" أن النجم البرازيلي كينو سيغيب عن مباراة الأهلي بسبب الإصابة.

كينو البالغ من العمر 29 عامًا شارك في فوز فريقه على الاتحاد السكندري إلا أنه سيغيب عن مباراة الخميس للإصابة.

ويعتبر كينو من أبرز لاعبي بيراميدز في موسمه الأول بالدوري المصري حيث شارك في 27 مباراة (26 مباراة بالدوري + مباراة بكأس مصر) أحرز خلالها تسعة أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

- كريستيان بينافينتي

سيغيب البيروفي الدولي كريستيان بينافينتي عن مباراة الأهلي بسبب الإصابة أيضًا بحسب ما أعلنه مالك النادي تركي آل الشيخ.

صاحب الـ24 عامًا شارك في 8 مباريات بالدوري منذ انتقاله لبيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة.