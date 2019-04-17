"غرق" دي خيا وأسطورية ميسي.. كيف علقت صحف أوروبا على تأهل برشلونة وخروج رونالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حجز فريقي برشلونة الإسباني وآياكس الهولندي مقعديهما في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء الثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي -على الترتيب في ربع النهائي.

برشلونة تمكن من الفوز على يونايتد بثلاثية دون رد في مباراة الإياب ليرفع رصيده من الأهداف التي سكنت مرمى ديفيد دي خيا إلى أربعة في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

على الجانب الآخر واصل فريق آياكس مفاجآته في النسخة الحالية من البطولة القارية بإنهاء مشوار يوفنتوس الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

آياكس سبق وأقصى فريق ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 على الرغم من خسارته في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، ليتمكن من العودة في الإياب ويحسم اللقاء لصالحه برباعية مقابل هدف.

الصحف الأوروبية تغنت بما يقدمه الفريق الهولندي هذا الموسم، كما سلطت الضوء على عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نصف نهائي البطولة لأول مرة منذ عام 2010 عندما ودع البطولة مع ريال مدريد الإسباني من دور الـ16، على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

ميرور

غرق أبناء سولشاير

أبرزت الصحيفة البريطاينة الخطأ الفادح الذي وقع فيه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي وتسبب في دخول مرماه الهدف الثاني عن طريق ليونيل ميسي.

تليجراف

أداء أسطوري من برشلونة

لفتت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم أداءً رائعًا في مباراته أمام مانشستر يونايتد وتمكن من تسجيل هدفين بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما أشارت إلى أن ميسي عاد ليسجل في دور ربع النهائي بعد غياب استمر لمدة 6 نسخ.

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ماركا

ميسي يطير نحو نهائي واندا

أبرزت الصحيفة الإسبانية صورة كبيرة للاعب الأرجنتيني أثناء احتفاله بهدفيه في مرمى دي خيا، كما وضعت صورة أخرى لرونالدو متحسرًا على خروجه من البطولة.

سبورت

ألمحت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة بات قريبًا من نهائي الأبطال هذا العام، لافتة إلى أنه أبرز المرشحين للتويج باللقب هذه النسخة خاصة بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.

موندو ديبورتيفو

ميسي "النهائي"

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى الاحتفال بين ميسي وكوتينيو بعد الثلاثية التي سجلها الفريق الكتالوني في مرمى دي خيا.

ولفتت موندو إلى أن برشلونة اقترب من الوصول إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو.