تعرف على مواعيد مباريات اليوم "أربعاء الأبطال" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد لابأس به من المباريات الهامة في البطولات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقناة الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

09:00 ـ مانشستر سيتي VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بي أن سبورت HD1.

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09:00 ـ بورتو VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بي أن سبورت HD2.

الدوري الإيطالي

07:00 ـ لاتسيو VS أودينيزي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD.

الدوري الفرنسي

07:00 ـ نانت VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD.