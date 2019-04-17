تعرف على مواعيد مباريات اليوم "أربعاء الأبطال" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد لابأس به من المباريات الهامة في البطولات المختلفة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقناة الناقلة:
09:00 ـ مانشستر سيتي VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بي أن سبورت HD1.
09:00 ـ بورتو VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بي أن سبورت HD2.
07:00 ـ لاتسيو VS أودينيزي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD.
الدوري الفرنسي
07:00 ـ نانت VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD.
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