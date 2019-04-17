تركي آل الشيخ قبل مباراة الأهلي وبيراميدز: "إيه الحظ ده؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تعجب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، من الإصابات التي تلاحق لاعبي فريقه بجانب الإيقافات. وكتب آل الشيخ صباح اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بنفينتي مصاب وكينو مصاب وخربين إيقاف.. إيه الحظ ده؟!". ويلتقي النادي الأهلي وبيراميدز غدا الخميس في الثامنة مساءً. Advertisements ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز، برصيد 58 نقطة، ويأتي خلفه مباشرةً بيراميدز بفارق نقطة وحيدة. وكتب آل الشيخ قبل ذلك: "الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول، طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد".

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