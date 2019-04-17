محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي على ملعب الدراجاو، والمقرر أن تنطلق في تمام التاسعة مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. لدوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يخوض الألماني يورجن كلوب التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورتو كالتالي.. في حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد، ماتيب ، فان دايك ، روبرتسون Advertisements خط الوسط: فينالدوم ، فابينو ، كيتا خط الهجوم: محمد صلاح ، ماني، فيرمينو جدير بالذكر، انتهت مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد معقل الريدز بفوز ليفربول على بورتو بهدفين دون رد.

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