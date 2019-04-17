تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة

تقدم بوابة الوفد، موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب اتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتطلع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في تحقيق الفوز بفارق هدفين ليتأهل لنصف النهائي بعد خسارته خارج أرضه في مباراة الذهاب،بينما يحاول جاهدًا مستغلًا الوضع في مباراة الإياب على أرضه وسط جماهيره للتأهل، بينما يرغب بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي لانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي والخروج بنتيجة إيجابية للصعود.
موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام
والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة،
ويعلق على مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام خليل البلوشي، جواد بده، رؤوف خليف.
جدير بالذكر انتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وتوتنهام بفوز الفريق صاحب القميص الأبيض توتنهام بهدف دون رد.
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