تعرف على موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة

تقدم بوابة الوفد موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الدراجاو معقل الفريق البرتغالي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بمشاركة اللاعب المصري محمد صلاح لتحقيق نتيجة إيجابية حتى يحسم التأهل

للدور المقبل لمواجهة برشلونة الإسباني الذي صعد لنصف النهائي بالأمس على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي،

بينما يسعى بوروتو في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بفارق ثلاثة أهداف حتى يحسم التأهل مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

تنطلق مباراة ليفربول وبرتو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو

تذاع مباراة ليفربول وبورتو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة،

ويعلق على مباراة ليفربول وبورتو حفيظ دراجي وسوار الذهب.

جدير بالذكر، انتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وبورتو على ملعب آنفيلد معقل الريدز بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.