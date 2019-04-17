رياضة | انخفاض حاد لأسهم يوفنتوس في البورصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض حاد لأسهم يوفنتوس في البورصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20% من قيمتها في بداية التداولات في بورصة ميلانو صباح الأربعاء، غداة إقصاء بطل إيطاليا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وعند الساعة 07:15 بتوقيت جرينيتش، سجلت أسهم النادي المملوك من عائلة أنييلي، تراجعاً نسبته 20,92%، ليبلغ سهر السهم 1,356 يورو.

وأقصي فريق "السيدة العجوز"، الذي يهيمن منذ أعوام على المنافسات المحلية في إيطاليا، من الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بعد خسارته على أرضه إياباً 1-2 الثلاثاء، بعدما كان انتزع التعادل 1-1 في أمستردام الأسبوع الماضي.

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وبذلك، فشل الفريق الإيطالي في محاولة جديدة للتتويج مرة ثالثة باللقب القاري (بعد 1985 و1996)، رغم تعاقده في صيف 2018 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

ويأتي تراجع الأسهم اليوم بعد نحو شهر على ارتفاعها بنسبة مماثلة تقريباً، في أعقاب بلوغ فريق مدينة تورينو الدور ربع النهائي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز إياباً 3-0 بفضل هاتريك رونالدو على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، بعد الخسارة 0-2 ذهاباً في مدريد.

وشكل قدوم رونالدو (34 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس عاملاً مؤثراً في أسعار أسهم النادي الإيطالي، اذ مكنه في أغسطس (آب) 2018 من رفع قيمته السوقية الى أكثر من مليار يورو، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة عام 2001.