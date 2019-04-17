رياضة | جناح يوفنتوس يراهن على التتويج بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح يوفنتوس يراهن على التتويج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراهن فيديريكو بيرنارديسكي جناح نادي يوفنتوس الإيطالي على فوز فريقه بدوري الأبطال، يومًا ما رغم الخروج هذا الموسم أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء بعد الهزيمة على أرضه في تورينو بنتيجة 2-1، بينما كانت مباراة الذهاب في أمستردام قد انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وعقب المباراة أكد رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، والمدرب ماكس أليجري خلال تصريحاتهما إنهما يستعدان للمشروع القادم معًا، في إشارة إلى أن أليجري مستمر مع اليوفي رغم الإخفاق الأوروبي.

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وقال بيرنارديسكي في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة تعليقًا على هذا القرار: "هذه إشارات مهمة..أعتقد أن رئيس النادي، كون فريقًا هذا العام من أجل السنوات المقبلة، ونجاح مشروع يوفنتوس للفوز بدوري الأبطال".

وأكد: "أعتقد أن دوري الأبطال سيصل إلى تورينو، إذا لم يكن هذه السنة، فسيكون في السنة المقبلة، أو التي تليها".