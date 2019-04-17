رياضة | مدرب بيراميدز: سننافس على الدوري المصري لآخر لحظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز: سننافس على الدوري المصري لآخر لحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز أن فريقه أصبح منافسًا قويًا في الدوري المصري بفضل دعم مالكه تركي آل الشيخ.

وقال رامون دياز في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب": الدوري المصري يختلف عن السعودي لأنه يعتمد على السرعة والقوة واللياقة البدنية العالية بخلاف الكرة السعودية التي تعتمد على المهارة".

وأضاف رامون دياز: "تركي آل الشيخ يعلم جيدا أن بيراميدز كيان جديد وتحدي جديد لكن ورغم قصر الوقت فهناك بوادر نجاح جيدة، والفريق ينافس بقوة ويقف الند بالند مع أعرق الأندية المصرية لذلك سنستمر في المنافسة على الدوري المصري لآخر لحظة".

15 بطولة ضاعت من الأهلي في عهد محمود الخطيب

إخفاقات عديدة شهدها النادي الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية، منذ تولي محمود الخطيب ومجلسه مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء، وتحديدًا منذ فوزه بالانتخابات الماضية في نوفمبر 2017 وحني الآن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز إخفاقات الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية خلال الأشهر الأخيرة:

- كرة القدم

• خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بعدما فاز ذهابًا 3-0 وخسر إيابًا 3-1.

• كما ودع الأهلي منافسات البطولة العربية من دور الـ16 علي يد الوصل الإماراتي.

• خرج الأهلي من بطولة كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ8 على يد الأسيوطي (بيراميدز) بعدما خسر 1-0.

• ودع فريق الكرة النسخة الحالية من دور أبطال إفريقيا من دور الـ8 بعد الخسارة أمام صن داونز 5-0 ذهابًا، والفوز إيابًا 1-0.

- كرة السلة

• خسر فريق كرة السلة "رجال" لقب كأس مصر أمام الجزيرة

• خسر فريق سيدات الأهلي لقب كأس مصر أمام سبورتنج.

• خسر فريق كرة السلة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام فريق هومنتن اللبناني.

• وودع فريق السلة "رجال" بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ8 علي يد سموحة

- كرة اليد

• خسر فريق اليد "رجال" لقب بطولة إفريقيا أمام غريمه الزمالك في أكتوبر الماضي

• خسر فريق اليد "رجال" لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في أبريل الماضي

• خسر الأهلي لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي

- كرة الطائرة

• خسر فريق الطائرة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام الصفاقسي التونسي

• اعتذر فريق الطائرة "رجال" عن المشاركة في البطولة العربية.

- كرة الماء

• خسر فريق كرة الماء بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري

• خسر الفريق أيضًا كأس السوبر لكرة الماء أمام فريق هليوبليس.

ماذا قدم مجلس محمود الخطيب للأهلي في 16 شهرا.. إنفاق خرافي وبطولات ضائعة

16 شهرًا مرت على تولي محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية رئاسة النادي الأهلي، حيث تولي "بيبو" ومجلسه مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء، بعدما حقق تفوقًا كاسحًا على منافسه محمود طاهر رئيس النادي السابق في الانتخابات الماضية التي أقيمت في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب كامل لمجلس محمود الخطيب في "سنة أولي رئاسة الأهلي":

- فرع التجمع الخامس

من الإنجازات البارزة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، هو توقيع عقود استلام أرض الفرع الرابع للنادي في التجمع الخامس، مع هيئة المجتمعات العمرانية، في سبتمبر الماضي، وذلك بعد سداد المبالغ المالية المطلوبة من النادي، تمهيدًا لبدء تنفيذ الفرع الجديد للأهلي خلال المرحلة المقبلة لخدمة أعضاء وجماهير النادي العريق.

- دستور الأهلي

نجح مجلس محمود الخطيب في إقرار لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي، قبل نهاية العام الأول من توليه رئاسة النادي لتحل محل اللائحة الاسترشادية التي عمل بها النادي خلال الفترة الماضية.

- عقد رعاية تاريخي

أبرم محمود الخطيب ومجلسه، أكبر عقد رعاية في تاريخ القلعة الحمراء مع شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية لمدة 4 سنوات مقابل 520 مليون جنيه وبزيادة مالية قدرها 20 مليون جنيه عن العقد الرعاية السابق مع شركة "صلة" السعودية.

- شركة عالمية لرعاية ملابس الأهلي

تعاقد مجلس الأهلي مع شركة "أمبرو" الإنجليزية لرعاية ملابس قطاع الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعدما تم فسخ التعاقد مع شركة "سبورتا" السعودية.

- الصفقات

أبرم النادي الأهلي عدة صفقات لفريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب أبرزهم: " ساليف كوليبالي (مازيمبي الكونغولي) - أحمد علاء (الداخلية) - مصطفى البدري (أسوان) - عمار حمدي (النصر)، صلاح محسن (انبي) – محمود الجزار (كهرباء الإسماعيلية) – محمد شريف (وادي دجلة) – علي لطفي (انبي) – حسين الشحات (العين) – محمد محمود (وادي دجلة) – حمدي فتحي (انبي) – جيرالدو (أول أغسطس) – رمضان صبحي (هيدرسفيلد) – محمود وحيد (المقاصة) – إسلام جابر (الألمونيوم) – ياسر إبراهيم (سموحة).

وعاد 7 لاعبين من الإعارة وهم: مؤمن زكريا – ناصر ماهر – أحمد الشيخ – عمرو جمال – عمرو بركات – صالح جمعة، بالإضافة لـ حسام غالي والذي اعتزل بعد فترة قصيرة من عودته.

- المدربون

تولي تدريب الأهلي خلال 16 شهرًا من مدة مجلس محمود الخطيب 4 مدربين هم، حسام البدري والذي استمر بعد تعيينه في عهد مجلس محمود طاهر، وبعد رحيله تولي أحمد أيوب المهمة بشكل مؤقت، قبل التعاقد مع الفرنسي كارتيرون والذي رحل بعد خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا وخروجه من البطولة العربية، وأخيرًا مارتن لاسارتي المدرب الحالي للفريق الأحمر.

- بطولات كرة القدم

حقق فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بطولات محدودة تحت قيادة محمود الخطيب، حيث توج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ40 في تاريخه الموسم الماضي، كما فاز المارد الأحمر بلقب بطولة السوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تغلب على فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على إستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

- إخفاقات كرة القدم

شهد عهد محمود الخطيب ومجلسه عدة إخفاقات لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، أبرزها، الخروج من بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالموسم الماضي على يد فريق الأسيوطي سبورت (بيراميدز)، خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام الترجي التونسي.

كما ودع الفريق البطولة العربية من دور الـ16 علي يد فريق الوصل الإماراتي، وأخيرًا وداع البطولة الإفريقية من دور الثمانية بالموسم الحالي بعد خسارة فادحة أمام صن داونز 5-0 ذهابًا والفوز بهدف نظيف في لقاء الإياب.

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- بطولات الألعاب الأخرى

حققت فرق الألعاب الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي عدة إنجازات في عهد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أبرزها، تتوج فريق كرة الطائرة "رجال" ببطولة الدوري العام وكأس مصر وبطولة أفريقيا للأندية "مرتين"، أما فريق السيدات حصد "الرباعية" بالتتويج بلقب بطولة الدوري "مرتين" والبطولة الأفريقية والبطولة العربية وكأس مصر.

وفاز فريق الأهلي للكرة السلة "رجال" بلقب دوري المرتبط ، كما توج أيضًا ببطولة كأس مصر وكأس تصفيات أفريقيا التي أقيمت في تنزانيا، أما فريق السيدات حصد لقب دوري السوبر – الدوري المرتبط – كأس مصر – وبطولة منطقة القاهرة.

وتوج فريق كرة اليد "رجال" ببطولتي دوري المحترفين وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وبطولة كأس الاتحاد المصري، كما حصل على "وصافة" بطولة دوري أبطال أفريقيا لليد، أما فريق حقق بطولات الدوري وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة.

كما حققت فرق الناشئين بالنادي الأهلي عدة بطولات في مختلف الألعاب خلال عهد المجلس الحالي برئاسة "محمود الخطيب".

- نكسات الألعاب الرياضية

خسرت الفرق الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي عدة ألقاب وبطولات في عهد مجلس "الخطيب" أبرزها، كأس السوبر المصري لكرة الماء كما خسر لقب البطولة العربية لكرة السلة سيدات، ولقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد، وخسر أيضًا لقب البطولة العربية لكرة الطائرة سيدات ورجال.

كما خسر الأهلي كأس مصر لكرة السلة سيدات ورجال، وخسر لقب بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، ولقب بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس لكرة اليد رجال، ولقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة رجال، ولقب الدوري في كرة الماء.

الأهلي يكلف مدافعه برقابة "كينو" في مباراة بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد فتحي بالجهة اليمنى، خلال مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

ويأتي الاعتماد على فتحي في ظل غياب محمد هاني بداعي الإيقاف، بالإضافة للخبرات التي يتمتع بها فتحي على حساب باسم علي، والذي يعاني من كثرة الإصابات وغيابه عن المباريات.

وعقد مارتن لاسارتي جلسة خاصة مع أحمد فتحى لتكليفه برقابة البرازيلى ماركوس كينو صانع ألعاب بيراميدز في مباراة يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

مارتن لاسارتي يطلب رحيل 5 لاعبين عن الأهلي

وضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة من اللاعبين للاستغناء عن خدماتهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب مارتن لاسارتي من مسئولي الأهلي رحيل الخماسي إسلام محارب وباسم علي وأحمد علاء وأحمد الشيخ، لعدم الحاجة إلى خدماتهم مع الفريق في الموسم الجديد.

وخرج الخماسي من حسابات المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي منذ توليه المهمة، ليستقر على رحيلهم في الصيف المقبل.

الزمالك يطيح بكريستيان جروس في 26 مايو

استقر مسئولو نادي الزمالك على استمرار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق حتى نهاية عقده مع عدم التجديد له بشكل نهائي.

وينتهي عقد كريستيان جروس مع الزمالك يوم ٢٦ مايو المقبل بشكل رسمي ولن يتم التجديد له.

وتراجعت إدارة الزمالك عن فكرة رحيل جروس حاليا وقررت الابقاء عليه حتى نهاية عقده مع عدم التجديد له بل وإمكانية رحيله مع نهاية أبريل الجاري حال حدوث أي إخفاق مع منحه الشهر الأخير دون أزمة.

ويتولى خالد جلال تدريب فريق الزمالك لنهاية الموسم بدلًا من جروس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد عقب بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩

كريستيان جروس يحرج مدرب الزمالك ويرفع وتيرة الغضب

اشتكى أيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد ما بدر منه في مباراة حسنية أغادير المغربي بالأمس في الكونفديرالية الإفريقية.

وكان محمود عبد العزيز لاعب الوسط يستعد للنزول ووقف معه جروس لمنحه بعض التعليمات قبل أن ينضم إليهم أيمن عبد العزيز قبل أن يحرجه جروس ويطالبه بالرجوع للدكة وعدم التحدث في الأمور الفنية وهو ما أثار غضبه.

وكان الزمالك قد فاز على أغادير بهدف نظيف ليتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

دم حسين الشحات في رقبة مين؟

تحول حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي من معشوق الجماهير إلى المغضوب عليه لتراجع مستواه بشدة منذ انضمامه قادمًا من العين الإماراتي.

لعل السؤال الأهم بين جماهير الأهلي عن سر تراجع مستوى حسين الشحات ومن المسئول عن ذلك رغم أن البداية كانت مبشرة بالفانلة الحمراء.

أسباب عديدة تظهر منفردة أو مجتمعة حول تراجع حسين الشحات أولها أن اللاعب نفسه لم يثبت نفسه في المباريات التي يشارك بها ويعيش دور المنقذ للخط الهجومي كما تصورت الجماهير عند التعاقد معه.

وظهر حسين الشحات مثله مثل أي لاعب عندما شارك في المباريات وليس السوبر الذي تخيلته الجماهير مثل أبوتريكة.

ثاني الأسباب في تراجع الشحات يرجع لطريقة مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الذي لم يستفد من اللاعب بالشكل الأمثل فهو - كما قال – يحب مركز الجناح الأيمن ومع ذلك يلعب أحيانًا في الجناح الأيسر ويتم تكليفه ببعض الواجبات الدفاعية.

ثالث الأسباب ربما الصورة التي رسمها مجلس الأهلي عن حسين الشحات عندما أصر على التعاقد معه بالملايين موحيًا إلى الجماهير والإعلام إلى أنه سيأتي للعب في الهجوم والوسط والدفاع وربما حارس مرمى!

رابع الأسباب أن فانلة الأهلي ثقيلة على حسين الشحات كما ردد الإعلام الأحمر والجماهير على طريقة أحمد الشيخ عندما تألق مع مصر المقاصة وتراجع مع الجزيرة.

ضربة جديدة لأحلام حسين الشحات

خرج حسين الشحات جناح النادي الأهلي من حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لضمه لقائمة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتسبب تراجع مستوى حسين الشحات مع الأهلي في استبعاد خافيير أجيري للاعب لصالح ضم لاعبين آخرين يمكن أن يفيدوا الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.