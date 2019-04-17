رياضة | مدرب أياكس: أشبه جوارديولا ولا يمكن إيقاف فلسفتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس: أشبه جوارديولا ولا يمكن إيقاف فلسفتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وقال تين هاج: "تخلصنا مرة أخرى من أحد الأبطال المفضلين في دوري أبطال أوروبا.. يمكنك أن ترى أن يوفنتوس كان خائفًا منا وكذلك ريال مدريد".

وأضاف تين هاج: من الصعب إيقاف أسلوبنا في كرة القدم فنحن لدينا لاعبون موهوبون تقنياً للغاية ومن الصعب الضغط علينا حتى في خط الدفاع".

وتابع تين هاج: "مباراة يوفنتوس لا تختلف عن مباراة ريال مدريد حيث توجب علينا مرة أخرى تسجيل المزيد من الأهداف خارج أرضنا.. فلسفتي تشبه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي".

أول طلب لانفصال محمد صلاح عن ليفربول بسبب ماني

طالب جيمي كاراجر مدافع نادي ليفربول السابق برحيل محمد صلاح نجم الفريق حاليًا وبقاء ساديو ماني في الدوري الإنجليزي.

وأكد كاراجر أنه يفضل بقاء ساديو ماني في ليفربول ورحيل محمد صلاح في الميركاتو الصيفي.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "البعض يشيد بيورجن كلوب بعد تعاقده مع محمد صلاح وفان دايك ويتجاهل ساديو ماني الذي أعاد ليفربول إلى الصراع مع الكبار وكان أو تعاقدات كلوب".

وأضاف كاراجر: "صفقة ماني هي من أعادت ليفربول إلى الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي وأوصلته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.. لا يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف لأن شخصية ماني هي الفوز دائمًا وهذا ما غير من خطط ليفربول".

وتابع: "ماني هو الجناح الأفضل الذي امتلكه ليفربول على مدار تلك الفترة فهو يسجل ويصنع ولا يكل من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي".

معنى حركة محمد صلاح في لغة اليوجا

احتفل محمد صلاح هداف فريق ليفربول بالهدف الصاروخي الذي سجله في مرمى فريق تشيلسي بالدوري الإنجليزي بوضعية فريكساسانا المعروفة لممارسي اليوجا.

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وقال محمد صلاح لشبكة سكاي سبورتس عن هدفه الصاروخي: "لم أفكر فأنا فقط أشعر.. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي وقد كنت محظوظًا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة".

وأضاف محمد صلاح حول طريقة احتفاله بالهدف باتخاذ وضعية الشجرة: "أنا رجل يوجا وأمارس اليوجا، وفكرت في أن أحتفل بهذه الطريقة".

وتعد وضعية "فريكساسانا"، وهي كلمة هندية معناها "وضعية الشجرة"، واحدة من الحركات الأساسية في تمارين اليوجا وتساعد في تحسين توازن الجسم وتعزيز التركيز، وتقوية عضلات القدم والساق والفخذ والعمود الفقري، وإطالة عضلات الفخذ والصدر والأكتاف، وتخفيف آلام عرق النسا ومعالجة القدم المسطحة، بحسب دورية "يوجا جورنال".

ويرى بعض خبراء اليوجا أن هذه الحركة تساعد أيضا على الجانب النفسي، إذ تقول تقول مدربة اليوجا آمبر سكريفين، التي تدير مركزا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في مقال بموقع "Do You Yoga"، إن وضعية الشجرة تعزز الثقة في النفس وتساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر وتحقيق السلام الداخلي.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".