رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم أياكس هذا الموسم في دوري الأبطال تحت قيادة اريك تين هاج؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم أياكس هذا الموسم في دوري الأبطال تحت قيادة اريك تين هاج؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي أياكس امستردام الهولندي بقيادة مدربه اريك تين هاج، في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق على ملعب يوهان كرويف، حيث أحرز رونالدو هدف التقدم، وتعادل نيريس مهاجم أياكس في الشوط الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام مدرب أياكس أمستردام الهولندي هذا الموسم مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

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- خاض نادي أياكس امستردام الهولندي 16 مباراة هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا، حيث لعب 6 مباريات في الدور التمهيدي، وأيضا 6 مباريات في دور المجموعات والذي احتل المركز الثاني خلاله، ومواجهتين في الدور ال16، ولقاءين في دور الربع نهائي أمام يوفنتوس الإيطالي.

- لم يتعرض نادي أياكس للهزيمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الا في مباراة واحدة أمام ريال مدريد في ذهاب دور ال16 على ملعب يوهان كرويف بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما فاز في 9 مباريات، وتعادل الفريق في 6 مواجهات.

- سجل لاعبو نادي اياكس تحت قيادة اريك تن هج هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا 32 هدفا، وبمعدل هدفين كل مباراة في ال16 مواجهة خلال تلك المشوار، واهتزت شباك اياكس في 14 مرة، وبمعدل أقل من هدف لكل مباراة أيضاً.