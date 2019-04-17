رياضة | مواجهات مرتقبة للفيوم وأسوان وسوهاج وديروط بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مرتقبة للفيوم وأسوان وسوهاج وديروط بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم منافسات المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني، بإقامة سبعة مباريات في الثالثة من عصر الخميس، حيث تشهد تلك الجولة مواجهات مرتقبة في المنافسة على البقاء بين التعدين والفيوم، بينما حسم أسوان تأهلة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة السادسة والعشرون كلاً من :

* الفيوم مع الإعلاميين

يسعى فريق الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مجدى طلبه برصيد 28 نقطة للفوز للهروب من الهبوط أمام فريق الإعلاميين صاحب المركز الثالث بقيادة جميل حلمي برصيد 43 نقطة وكان فريق الاعلاميين فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول سجل رامز زيدان ومحمد أسامة هدفين الاعلاميين وضياء بلبل هدف الفيوم

- النصر للتعدين مع سوهاج

يواجه فريق النصر للتعدين صاحب المركز العاشر بقيادة عادل عبد الحميد برصيد 28 نقطة فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة عصام مرعى برصيد 33 نقطة، وكان فريق سوهاج حقق الفوز بثلاثه اهداف مقابل هدف في الدور الأول

سجل أيمن رضا ومصطفى سماره وعمر حسن لسوهاج، وأحمد كاستيلو للتعدين.

* ناصر ملوي مع أسوان

يستضيف فريق ناصر ملوي صاحب المركز قبل الأخير بقيادة محمود يوسف برصيد 14 نقطة فريق اسوان الصاعد للدورى الممتاز بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 55 نقطة، وكان فريق اسوان حقق فوزا كبيرا بخمسه أهداف مقابل هدفين في الدور الأول، عبر سيلا هدفين وهيثم الفيل ومحمد جابر وحسن طارق، بينما أحرز محمد مصطفى وخالد ربيع لناصر ملوي.

- ديروط مع بنى سويف

يلعب فريق ديروط صاحب المركز السابع بقيادة عماد سمير برصيد 35 نقطة مع فريق بنى سويف الوصيف بقيادة محمد يوسف برصيد 49 نقطة، وكان فريق بنى سويف فاز بهدفين سيد شعبان ومصطفى صلاح في لقاء الذهاب.

- التحرير بأسوان مع المنيا

يلتقي فريق التحرير بأسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله برصيد 25 نقطة مع فريق المنيا صاحب المركز الرابع بقيادة ابراهيم صدقى برصيد 40 نقطة وكان فريق المنيا فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، سجل هدفين المنيا محمد رمضان ومحمد سمارة وللتحرير عبد الرحمن عبد الفتاح.

Advertisements

- تليفونات بني سويف مع الوليدية

يواجه فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 40 نقطة فريق الوليدية الاخير بقيادة عادل خليل برصيد 10 نقاط، وحقق التليفونات الفوز بهدفين في اللقاء الأول عبر عبد الرحمن زين ومحمد عبده.

* طهطا مع الألومنيوم

يستضيف فريق طهطا صاحب المركز التاسع بقيادة اشرف السيد برصيد 33 نقطة فريق الالمونيوم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر الكنانى برصيد 36 نقطة، وتغلب الالمونيوم في الدور الأول بهدفين عن طريق أحمد حسنى وباتريك عامورى.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 55 نقطة

2- بنى سويف 49 نقطة

3- الإعلاميين 43 نقطة

4- المنيا 40 نقطة

5- التليفونات 40 نقطة

6- الألومينوم 36 نقطة

7- ديروط 35 نقطة

8- سوهاج 33 نقطة

9- طهطا 33 نقطة

10- التعدين 28 نقطة

11- الفيوم 28 نقطة

12- التحرير 25 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط