رياضة | 6 أرقام هامة للشمس والنصر قبل ديربي المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أرقام هامة للشمس والنصر قبل ديربي المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس ضيفاً على فريق النصر في الثالثة من عصر يوم الخميس بالجولة الـ 26 للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

ويسعى فريق الشمس للفوز للبقاء في المسابقة، وعدم الهبوط للقسم الثالث، حيث يحتاج الشمس للثلاث نقاط، بشرط تعثر فريق الزرقا على ملعبه أمام الترسانة بالجولة ذاتها.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام وإحصائيات وهدافي الفريقان :

1- خاض فريق النصر 25 مباراة حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، سجل لاعبيه 31 هدف وسكن شباكه 30 هدف، ويتواجد بالمركز السابع برصيد 33 نقطة.

2- خاض فريق الشمس 25 مباراة شهدت 7 انتصارات و6 تعادلات وخسر في (12) مباراة، أحرز لاعبيه 23 هدف وعليه 29 هدف، ويحتل المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

3- هدافي فريق النصر أحمد حسين 10 اهداف ومحمود صقر 4 اهداف ومحمود فهمي 3 أهداف.

4- هدّاف فريق الشمس بابا ديوب برصيد 6 أهداف.

5- كانت الجولة السابقة قد أسفرت عن تعادل النصر مع الترسانة والشمس مع بورتو السويس تعادل سلبى.

6- شهدت مباراة الدور الاول التعادل السلبى بين الفريقان.

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ترتيب المجموعة الثانية

1-اف سى مصر 51 نقطة

2- سيراميكا 50 نقطة

3- القناة 49 نقطة

4- الترسانة 48 نقطة

5- كوكا كولا 44 نقطة

6- المريخ 35 نقطة

7- النصر 33 نقطة

8- جمهورية شبين 31 نقطة

9- منتخب السويس 30 نقطة

10- الشمس 27 نقطة

11- الزرقا 27 نقطة

12- بورتو 23 نقطة

13- دمياط 20 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط