رياضة | مباريات حاسمة للحمام وكفر الشيخ ودمنهور والرجاء والمحلة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات حاسمة للحمام وكفر الشيخ ودمنهور والرجاء والمحلة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق يوم الخميس الساعة الثالثة عصرا مباريات الجولة الأخيرة من الأسبوع السادس والعشرين للمجموعة الثالثة للقسم الثاني مجموعة بحري، والتى صعد منها فريق طنطا للدورى الممتاز ويتنافس فريقين الحمام وكفر الشيخ علي هبوط فريق للقسم الثالث بجانب فرق الجزيره بمطروح وتلا وسيدي سالم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة الـ 26:

- الحمام مع سيدى سالم

يسعى فريق الحمام صاحب المركز العاشر بقيادة مصطفى عبدة برصيد 29 نقطة للفوز على فريق سيدي سالم للهروب من الهبوط وذلك على ملعب مركز شباب مطروح.

وكان فريق الحمام فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الاول سجل هشام أحمد وأحمد الفأر هدفين الحمام وأحرز أحمد علاء هدف سيدى سالم.

- كفر الشيخ والمنصورة

يواجه فريق كفر الشيخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أشرف طلحة برصيد 27 نقطة، نظيرة فريق المنصورة صاحب المركز السابع بقيادة صبرى المنياوي برصيد 40 نقطة، ويطمح فريق كفر الشيخ في الفوز للبقاء في حالة تعادل فريق الحمام.

وشهد لقاء الدور الأول سقوط المنصورة على ملعبه أمام كفر الشيخ بهدفين دون مقابل، عن طريق محمد عبد الله، وبلال زكريا.

- طنطا مع أبو قير

يستضيف فريق طنطا الصاعد للدورى الممتاز بقيادة أيمن المزين برصيد 49 نقطة ، نظيرة فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد الكأس برصيد 44 نقطة، وكان فريق طنطا فاز بهدفين بعد إلغاء الحكم محمد حسن لقاء الدور الاول.

- الرجاء مع الأوليمبي

يلعب فريق الرجاء صاحب المركز الرابع بقيادة طارق محجوب برصيد 42 نقطة مع فريق الأوليمبي صاحب المركز الثاني بقيادة أحمد سارى برصيد 44 نقطة

وكان فريق الأوليمبي فاز في الدور الأول بهدف حسام جلال.

- مركز شباب تلا مع دمنهور

يلتقي فريق تلا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عماد سمير برصيد 11 نقطة مع فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز السادس بقيادة بسام مرسي برصيد 42 نقطة

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وكان فريق دمنهور فاز بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب، سجلهما كارفالا وأحمد سالم، وجاء هدف تلا عبر محمد كمال أمين .

* بلدية المحلة مع غزل المحلة

وفي لقاء الأشقاء يواجه فريق بلدية المحلة صاحب المركز الخامس بقيادة نبيل محمود برصيد 42 نقطة نظيرة فريق غزل المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة خالد عيد برصيد 39 نقطة وكان التعادل السلبى المباراة الأولى.

* فاركو مع الجزيرة

يواجه فريق فاركو صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد عاشور برصيد 30 نقطة فريق الجزيرة بمطروح صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ادهم السلحدار برصيد 24 نقطة.

وكان فريق فاركو فاز بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الأول، سجلهم أحمد وقائى وأنطوني وعلى بهيج.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 49 نقطة

2- الأوليمبي 44 نقطة

3- أبو قير 44 نقطة

4- الرجاء 42 نقطة

5- بلدية المحلة 42 نقطة

6- دمنهور 42 نقطة

7- المنصورة 40 نقطة

8- غزل المحلة 39 نقطة

9- فاركو 30 نقطة

10- الحمام 29 نقطة

11- كفر الشيخ 27 نقطة

12- الجزيرة 24 نقطة

13- مركز شباب تلا 11 نقطة

14- سيدى سالم 8 نقاط