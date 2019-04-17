رياضة | 7 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة للصعود للدورى الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة للصعود للدورى الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الجولة السادسة والعشرون للمجموعة الثانية للقسم الثاني، إقامة سبع مواجهات قوية، وحاسمة، نحو التأهل للدوري الممتاز، في الثالثة من عصر الخميس، حيث سيتأهل فريق واحد من إف سى مصر وسيراميكا والقناة.

كما تشهد تلك المجوعة صراع من نوع خاص بين الزرقا والشمس من أجل بقاء أحدهما، وهبوط الآخر، برفقة الثلاثي الهابط بورتو ودمياط وأبى صقل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة الأخيرة للموسم الحالي :

- المريخ مع إف سى مصر

يسعى فريق أف سى مصر المتصدر بقيادة محمد صلاح برصيد 51 نقطة للفوز للصعود للدورى الممتاز أمام فريق المريخ صاحب المركز السادس بقيادة أشرف خضر برصيد 35 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجه الدور الاول سجل أحمد الصعيدي لاف سى مصر ومحمد سعيد للمريخ.

- القناة مع سيراميكا

يستضيف فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 49 نقطة فريق سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني بقيادة هيثم شعبان برصيد 50 نقطة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وكان فريق سيراميكا فاز بهدف محمد سعيد في الدور الأول.

- الزرقا مع الترسانة

يلعب فريق الزرقا صاحب المركز العاشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 27 نقطة أمام فريق الترسانة صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد كشرى برصيد 48 نقطة، ويحتاج الزرقا للفوز من أجل إعلان بقاؤة بالقسم الثاني.

وكان فريق الترسانة حقق الفوز بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الأول سجل الاهداف محمود شاكر وايهاب فؤاد وأحمد أنيس ودانى.

- النصر والشمس

يستضيف فريق النصر صاحب المركز السابع بقيادة سيد عيد برصيد 33 نقطة، نظيرة فريق الشمس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة تامر حسن برصيد 27 نقطة، ويطمع فريق الشمس في الفوز للبقاء في حالة تعثر فريق الزرقا وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

- منتخب السويس مع كوكاكولا

يواجه فريق منتخب السويس صاحب المركز التاسع بقيادة علاء نوح برصيد 30 نقطة، نظيرة فريق كوكا كولا صاحب المركز الخامس بقيادة تامر مصطفى برصيد 44 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول تفوق كوكاكولا فاز بهدف أسلام عادل كانو.

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- جمهورية شبين مع أبى صقل

يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة سمير كمونة برصيد 31 نقطة مع فريق أبى صقل الاخير بقيادة حسين المالح برصيد 5 نقاط.

وكان فريق شبين حقق الفوز في الدور الأول، بهدفين محمد ممدوح كيمو ومحمد شعرواى .

* بورتو مع دمياط

ولقاء الوداع بعد هبوط الفريقين للقسم الثالث، يلعب فريق بورتو السويس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أشرف توفيق برصيد 23 نقطة مع فريق دمياط صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 20 نقطة، وكان فريق بورتو فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، سجلهما اللاعب سيد حمدي، وأحرز أكرم عبد ربة هدف دمياط.

ترتيب المجموعة الثانية

1- إف سى مصر 51 نقطة

2- سيراميكا 50 نقطة

3- القناة 49 نقطة

4- الترسانة 48 نقطة

5- كوكاكولا 44 نقطة

6- المريخ 35 نقطة

7- النصر 33 نقطة

8- جمهورية شبين 31 نقطة

9- منتخب السويس 30 نقطة

10- الزرقا 27 نقطة

11- الشمس 27 نقطة

12- بورتو 23 نقطة

13- دمياط 20 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط