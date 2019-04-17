رياضة | زيدان يلقي بنجم الريال خارج البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يلقي بنجم الريال خارج البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني الإطاحة بنجم الفريق الجناح الويلزي جاريث بيل وذلك بسبب حاجة الفريق إليه خلال الفترة القليلة المقبلة وتمهيداً للحصول على بعض الصفقات الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الريال قد تعاقد مع زيزو في الفترة التدريبية الثانية له من أجل ضخ دماء جديدة وقيادة الفريق للحصول على بطولات عديدة بعد نجاحه سابقاً في التتويج بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا حيث يطمح بيريز رئيس النادي في بناء مشروع جديد بعض الخروج الموسم الجاري خالي الوفاض.

وكان ريال مدريد قد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي على يد فريق نادي برشلونة كما غادر المرينجي بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا مبكراً من الدور ثمن النهائي على يد فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي.

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وفيما يخص الويلزي جاريث بيل تسعى الكثير من الأندية الأوروبية الحصول على خدماته في مقدمتهم مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وقالت صحيفة " ماركا " أن زيدان لم يعد يرغب في الإبقاء على بيل وظهر ذلك جلياً بوجوده على دكة البدلاء في أكثر من مباراة.

وربطت العديد من التقارير الصحفية رحيل بيل من أجل توفير بعض الأموال لشراء لاعبين بارزين على رأسهم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي صاحب الثمانية والعشرين عاماً.

وكان بيل قد انضم إلى ريال مدريد قبل ستة أعوام وبالتحديد في العام 2013 قادماً من صفوف فريق نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة كلفت خزائن الملكي 85 مليون جنية إسترليني.