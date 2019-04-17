رياضة | رئيس بايرن ميونخ يؤكد استحالة ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بايرن ميونخ يؤكد استحالة ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعترف أولي هونيس رئيس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني برغبته في الحصول على الفرنسي اليافع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لكنه أكد في نفس الوقت أن الأموال التي توجد في خزينه النادي غير كافية للحصول على توقيعه.

وكان البافاري قد نجح في التعاقد مؤخراً مع الفرنسي بينجامين بافارد قادماً من صفوف فريق نادي شتوتجارت والظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني لينضما إلى القلعة البافارية بنهاية الموسم الجاري.

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وعلى لسان هونيس أبرزت صحيفة " كيكر " رغبه الرئيس في التوقيع مع مبابي ولم يخفي ولعه باللاعب الشاب لكنه تحسر بسبب السيولة الغير كافية لإتمام تلك الصفقة ، وفي سياق مختلف أشاد بنجاح النادي في الحصول على تدعيمات شابه مؤخراً.

وواصل هونيس " خلال المباراة التي جمعت المنتخب الألماني بنظيره الهولندي بدأ المنتخب اللقاء بتشكيلة غلب عليها الطابع الشاب بوجود خمسة لاعبين دفعة واحدة من مواليد العام 1995 أي لم تتعدى أعمارهم الخمسة وعشرين عاماً.

وإختتم تصريحاته أنه لا يوجد أي فريق بالعالم فعل مثل ما فعله البايرن وفي النهاية الجميع معرض للإنتقادات بسبب تدهور النتائج على المستوى الدولي والمستوى المحلي والسبب في ذلك يرجع إلى عدم قدرة الطاقم الفني على إيجاد التوليفة التي تمكن أًصحاب الخبرات من التعاون مع اللاعبين الشباب.