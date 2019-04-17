رياضة | ميدو: الوحدة السعودي "خسرني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: الوحدة السعودي "خسرني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن الأخير خسره بقرار فسخ التعاقد معه خلال الأيام الماضية نتيجة سوء فهم مع مشجع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

Advertisements

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الوحدة السعودي خسر ميدو، لأن المدرب الجديد الذي يقود الفريق حاليًا يحتاج وقت وتولى المسئولية في ظروف صعبة جدًا".

وتابع أنه استطاع تطوير مستوى ومركز الوحدة في الدوري السعودي واستفاد من التجربة كثيرًا، مبديًا احترامه لمسئولي النادي، ومؤكدًا أن الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة العربية.