رياضة | نجم مانشستر يونايتد على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني ترغب بشدة في التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورصدت مبلغًا كبيرًا من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" الانجليزية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع ماركوس راشفورد صاحب 21 عامًا فقط، ليكون خير بديل للنجم الأوروجواني لويس سواريز في المستقبل.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة ستحاول التعاقد مع ماركوس راشفورد في الصيف، حيث ستعرض على نادي مانشستر يونايتد مبلغ 100 مليون استرليني من أجل الظفر بخدمات الشاب الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي البارسا سيحاولون إقناع اللاعب بالرحيل عن الشياطين الحمراء خلال مواجهة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.