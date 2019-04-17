شكرا لقرائتكم جروس يكشف سبب استبعاده أيمن حفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك لإدارة القلعة البيضاء إن استبعاده أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض من حساباته فى الفترة الأخيرة بسبب انقطاعه عن عددا من التدريبات قبل أن تتحدث إدارة الكرة بالنادى الأبيض مع اللاعب قبل المباراة الماضية أمام حسنية أغادير المغربى فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية الأفريقية بضرورة الالتزام بالانتظام فى التدريبات والقتال على استعادة مكانته فى التركيبة الأساسية للفريق ليعود حفنى بعد حديث إدارة الكرة معه للانتظام فى التدريبات بشكل طبيعى من أجل استعادة مكانته بالفريق الأبيض.

كما أوضح المدير الفنى للزمالك لإدارة النادى الأبيض إنه لا يستبعد أي لاعب من حساباته فى المشاركة مع الفريق الأبيض ولكن رؤيته فى الفترة الماضية جاءت بضرورة استمرار حفاظه على القوام الأساسى لتنفيذ أفكاره فى المباريات بأفضل صورة مع منح المستبعدين أو البدلاء فرص المشاركة والاستعانة بهم وفقا للاحتياجات الفنية التى تحدث ودلل على ذلك بإراحته لأحد الأساسيين وهو أحمد سيد "زيزو" فى مباراة أغادير الأخيرة نتيجة رؤيته إن اللاعب يعانى من الإجهاد نتيجة توالى مشاركاته واعتمد على إبراهيم حسن بدلاً منه فى التشكيل الأساسى واستطاع الأخير تسجيل للفريق هدف الفوز والذى يعد بمثابة هدف التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية حيث تأهل الأبيض بفضل هذا الفوز بعد التعادل فى الذهاب فى المغرب بدون أهداف.

فيما قرر السويسرى كريستيان جروس منح أيمن حفنى، الفرصة الأخيرة، للعودة إلى حسابات المشاركة خلال الفترة الحالية وذلك بالظهور بصورة جيدة فى التدريبات من أجل إعادته لقائمة الفريق بعد استبعاده خلال الفترة الماضية بسبب "واقعة الانقطاع" عن المران قبل أن يلتزم على مدار الأسبوع الجارى مع الفريق الأبيض حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلى، غدا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.