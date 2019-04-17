شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يعد مجلس الجبلاية بالفوز بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بالعمل على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعدما لمسه من اهتمام إعلامي وشعبي كبير لقرعة البطولة وحاجة المصريين للتتويج باللقب القارى الذى ابتعد النسخة الماضية فى آخر محطة.

وعقد هاني أبو ريدة اجتماعًا خلال الساعات الأخيرة مع خافيير أجيرى أكد خلاله الأخير أنه يرى جميع المنتخبات التى تلعب فى البطولة دورًا قويًا مشددًا على أنه يعي جيدًا أن البطولات المجمعة دائمًا ما تشهد مفاجآت لذلك سيحاول تجنبها خلال المرحلة الأولى من البطولة.

وأوضح أجيرى أنه يرى أن المنتخبات الثلاث التى ينافسها قوية لكنه سيعمل وبكل قوة الى الفوز عليها وتحقيق العلامة الكاملة خاصة أنه لا محالة من فوز الفراعنة باللقب، تابع المدرب المكسيكى أنه يرغب فى خوض وديتين من بين المدارس القريبة من أداء منتخبات زيمبابوى والكونغو خاصة أنه لم يواجههم خلال الفترة التى تولى فيها المسئولية.