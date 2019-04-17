شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يعود من ألمانيا اليوم بعد رحلة سعد وسليمان العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، إلى القاهرة اليوم، الأربعاء، قادمًا من ألمانيا بعد مرافقة الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، خلال رحلة الفحص الطبي لهما، وعرضهما على الطبيب الألماني لمزيد من الاطمئنان على حالتهما.

وكان وليد سليمان، قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وشارك في المران الجماعي بصورة تدريجية مع الفريق، وجاء قرار سفره إلى ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته قبل انتظامه بشكل كامل في التدريبات وتجهيزه للمباريات الرسمية، فيما يتم تحديد موقف سعد سمير النهائي بعد الاطلاع على كافة الفحوصات الطبية.

وتحدد اللجنة الطبية بالنادي والتي يرأسها الدكتور أحمد عبدالعزيز، الخطوات التي سيتم اتباعها على ضوء التقارير والفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي في ألمانيا.