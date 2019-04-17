ميدو يفتح النار على جروس

اليوم الجديد

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن المدرب الفني للزمالك كريستيان جروس هو من ساعد الأهلي على تعويض فارق النقاط وتصدر الدوري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تثبيت التشكيل له إيجابيات بوجود تفاهم بين اللاعبين، لكن هناك سلبيات كثيرة له".

واختتم أن فلسفة جروس هي من ساعدت الأهلي على تعويض فارق النقاط وتصدر جدول ترتيب الدوري، لأن التثبيت أرهق اللاعبين، ومن الصعب تغيير فلسفته التي يعمل بها طوال 15 عاماً.