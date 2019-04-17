الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 17-4-2019 مواجهات مثيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الاسيوي، حيث يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح فريق بورتو البرتغالي، فيما يواجه مانشستر سيتي ضيفه توتنهام في دوري أبطال أوروبا. وفيما يلي أبرز المباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019: كأس الإتحاد الآسيوي 2019 10:00 كايا – الفلبين — : — بي.إس.إم. ماكاسار – إندونيسيا 11:00 25 أبريل – كوريا الشمالية — : — كيتشي – هونج كونج 12:00 يانغون يونايتد – ميانمار — : — هانوي تي تي – فيتنام 14:00 خوجند – طاجيكستان — : — دوردوي بشكيك – قيرغيزستان 14:30 تامبينس روفرز – سنغافورة — : — ناغاورد – كمبوديا 14:30 لاو تويوتا – لاوس — : — هوم يونايتد – سنغافورة Advertisements 14:45 ابهاني دكا – بنغلادش — : — مينرفا بنجاب – الهند 14:45 تشيناين – الهند — : — ماناناغ – النيبال ألتين أسير – تركمنستان — : — استقلال دوشنبه – طاجيكستان 15:00 ووفو تاي بو اف سي – هونج كونج — : — هانغ يوين – تايوان الدوري الإيطالي الدرجة A

20:00 لاتسيو — : — أودينيزي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

20:00 نانت — : — باريس سان جيرمان الدوري الدانماركي

19:00 اولبورج — : — يورينج دوري الخليج العربي الاماراتي

16:55 شباب الأهلي دبي — : — الوحدة

16:55 الفجيرة — : — الوصل

17:05 الظفرة — : — بني ياس

19:30 الشارقة — : — العين وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/585872 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/585868

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