الامارات | استبعاد المصري فهمي من "كاف" بسبب سوء السلوك

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد المصري فهمي من "كاف" بسبب سوء السلوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بياناً كشف فيه سبب إقالة المصري عمرو فهمي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلًا منه في منصب السكرتير العام للاتحاد.

وأوضح "كاف" أنه أطاح بالسكرتير العام السابق، المصري عمرو فهمي، لـ"سوء السلوك"، "بينما أشارت تقارير إلى أن قرار إقالة عمرو فهمي جاء بسبب اتهامه لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي بالفساد و سوء استخدام أموال الهيئة الحاكمة للكرة الإفريقية"

وأعلن عبر موقعه الرسمي 10 قرارات أخذتها اللجنة التنفيذية للاتحاد في اجتماعها بالقاهرة، وأولها "الإطاحة بعمرو فهمي لسوء السلوك، وتعيين المغربي معاد حجي في مكانه".