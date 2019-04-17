شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يشكو سوء الحظ قبل مباراة الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، مما اعتبره «سوء الحظ»، قبل لقاء فريقه أمام نادي الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.
كتب عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، فجر الأربعاء: «كريستيان بينافينتي مصاب، وكينو مصاب، وعمر خربين إيقاف، إيه الحظ ده!».
يواجه الأهلي بيراميدز، الخميس المقبل، للمرة الثانية هذا الموسم، حيث أقيم لقاء الدور الأول في استاد الدفاع الجوي دون جمهور وفاز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
أعلن نادي الأهلي، مساء الثلاثاء، اتجاه الأمن إلى إقامة المباراة دون حضور جماهيري، فيما أبدت إدارة الأحمر احتجاجًا رسميًا على استبعاد الجماهير من اللقاء.
يحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، يليه الزمالك في الوصافة برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، ويحل بيراميدز ثالثًا بـ57 نقطة من 27 مباراة.
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