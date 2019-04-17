شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يبدي رأيه في حديث المنافسة بين ماني وصلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، برأيه في الجدل الدائر مؤخرا بشأن المقارنة بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
يرى «كلوب»، وفقًا لموقع «سكاي نيوز عربية»، أنه «لا يوجد أي نوع من أنواع المنافسة» بين اللاعبين اللذين يقودان هجوم الفريق إلى جانب البرازيلي روبرتو فيرمينو.
يؤدي صلاح وماني موسما جيدا، وسجلا معا 43 هدفا محليا وأوروبيا، أسهمت في تصدر ليفربول للدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن بلوغه دور الثمانية من دوري الأبطال.
دفع التقارب في مستوى النجمين، البعض إلى الاعتقاد بوجود منافسة بينهما على نجومية الفريق، لكن «كلوب» قال في تصريحات صحفية: «لا أعتقد أن هناك تنافسا بينهما».
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