شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: «مفيش حاجة اسمها روح الفانلة الحمراء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، أنه لا وجود لـ«روح الفانلة الحمراء»، أو أن «الأهلي عندما يتصدر الدوري لا يتراجع».

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قال في تصريحات لبرنامج «الماتش» على «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «هذه العبارات يستخدمها الأهلي من خلال أدواته الإعلامية للتأثير في نفسية المنافس».

أضاف: «الأهلي يرسخ هذه المبادئ ويستغلها عبر أدواته الإعلامية بذكاء»، موضحًا أنه «عندما يفوز الزمالك في الدقائق الأخيرة لا أحد يتحدث عن روح الفانلة البيضاء».