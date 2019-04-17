شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: «مفيش حاجة اسمها روح الفانلة الحمراء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، أنه لا وجود لـ«روح الفانلة الحمراء»، أو أن «الأهلي عندما يتصدر الدوري لا يتراجع».
قال في تصريحات لبرنامج «الماتش» على «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «هذه العبارات يستخدمها الأهلي من خلال أدواته الإعلامية للتأثير في نفسية المنافس».
أضاف: «الأهلي يرسخ هذه المبادئ ويستغلها عبر أدواته الإعلامية بذكاء»، موضحًا أنه «عندما يفوز الزمالك في الدقائق الأخيرة لا أحد يتحدث عن روح الفانلة البيضاء».
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