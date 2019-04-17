شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف جهوده لخوض نصف نهائى الكونفدرالية ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك خوض لقاء الذهاب فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، وذلك من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير البيضاء لمؤازرة فريقها، أمام الفائز من مباراة النجم الساحلى والهلال السودانى، المقرر إقامتها فى القاهرة، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتوفير كل السبل أمام الفريق الكروى من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الذى بات على بعد خطوات من القلعة البيضاء.

ويقوم مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى للحصول على موافقة الأمانة العامة بإقامة مباراة الذهاب بنصف نهائى الكونفدرالية على استاد برج العرب، خاصة أن الملعب مغلق فى الوقت الحالى، بسبب عملية الصيانة التى تجرى به حاليًا لتحسين الأرضية المنهكة من كثرة المباريات التى أقيمت عليه فى الفترة الأخيرة.