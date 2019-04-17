شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب أهلاوى لحكم مباراة بيراميدز بعد إرسال شيك بـ25 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو الأهلي إعلان اتحاد الكرة عن حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز، خاصة أن الأهلي طلب أن يكون الحكم مُتميّزا ومن إحدى الدوريات الأوربية الكبرى بعدما أرسل الأهلى 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للمباراة.

ويدخل الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، معسكرًا مغلقًا استعداداته لمباراة بيراميدز المهمة المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ باستاد بترسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز.