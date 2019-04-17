إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق

مصراوي - كتب- مصطفى علي:

كشف هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري للبرامج الرياضية، عن قرار بإيقاف المخرجة إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي لحين انتهاء التحقيق معها.

وقال رشاد لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إحالة إيناس عثمان؛ للتحقيق بسبب عدم إعادة اللقطة التي أثارت الجدل حول عبور كرة الفريق المغربي لخط مرمى الزمالك من عدمه، وظهورها في الفضائيات عقب المباراة للتأكيد بأن الكرة لم تتعد خط المرمى، مع أن ذلك ليس من اختصاصها- بحسب قوله.

وأوضح رشاد، أنه لم يتحدد مدة لإيقاف...