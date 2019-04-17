رياضة | ليل يوجه صفعة قاسية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليل يوجه صفعة قاسية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة أمس الثلاثاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي قد وضعت الكثير من القيود على ميركاتو برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة حيث ترغب إدارة بارتوميو في الحصول على توقيع أكثر من لاعب لبناء مشروع جديد.

وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية المقربة من النادي الكاتلوني أن برشلونة قد طلب الحصول على خدمات مهاجم الفريق الفرنسي نيكولاس بيبي صاحب الجنسية الإيفوارية وطلب ليل الحصول على مبلغ ضخم وصل إلى 80 مليون يورو.

Advertisements

ويعتبر نيكولاس بيبي واحد من أبرز الأهداف التي يسعى برشلونة للحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق وليكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز الذي تقدم في العمر ولن يقدر على لعب جميع مباريات الموسم بصفة أساسية.

وكان بارتوميو سبق وقد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية أن أنطوان جريزمان بات من المهمشين وتم رفع إسمه من القائمة التي يسعى البلوجرانا للحصول على توقيعها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ما يقلل من خيارات الفريق في إستقدام لاعبين جدد.

يذكر أن بيبي نجح في المساهمة ب34 هدفاً هذا الموسم حيث سجل 20 وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع البطولات هذا الموسم.