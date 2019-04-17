رياضة | ميدو: طارق حامد ترمومتر الزمالك البدني .. وأوباما ليس البديل المناسب لـ "ساسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: طارق حامد ترمومتر الزمالك البدني .. وأوباما ليس البديل المناسب لـ "ساسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن طارق حامد لاعب الزمالك، هو الترمومتر البدني للفريق الابيض في المباريات.

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قال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه عندما يرى طارق حامد يعاني من إجهاد فإنه يعلم أن بقية اللاعبين خارج نطاق الخدمة.

وتابع أن يوسف أوباما لاعب الزمالك يعاني من حالة إجهاد كبيرة، مشيرًا إلى أنه ليس البديل المناسب لفرجاني ساسي في المركز رقم 8.