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رياضة | ريال مدريد يعود للتفاوض مع نيمار

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بدأ مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني في التفاوض مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب برنامج "Jugones"، إن ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع نيمار في الموسم القادم، رغم تصريحات إدارة باريس سان جيرمان.

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وقال والد نيمار في الأيام الماضية إن اللاعب سوف يستمر مع باريس سان جيرمان، ولن يرحل عن صفوف الفريق الباريسي رغم العروض الكبيرة.

 

ويريد بيريز رئيس نادي ريال مدريد ضم ثنائي باريس سان جيرمان ( نيمار - مبابي)، من أجل العودة مرة أخرى لمنصات التتويج بالبطولات في الموسم القادم.

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