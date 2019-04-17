رياضة | ريال مدريد يعود للتفاوض مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعود للتفاوض مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني في التفاوض مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب برنامج "Jugones"، إن ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع نيمار في الموسم القادم، رغم تصريحات إدارة باريس سان جيرمان.

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وقال والد نيمار في الأيام الماضية إن اللاعب سوف يستمر مع باريس سان جيرمان، ولن يرحل عن صفوف الفريق الباريسي رغم العروض الكبيرة.

ويريد بيريز رئيس نادي ريال مدريد ضم ثنائي باريس سان جيرمان ( نيمار - مبابي)، من أجل العودة مرة أخرى لمنصات التتويج بالبطولات في الموسم القادم.