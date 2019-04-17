رياضة | ميدو يكشف سبب تراجع مستوى حسين الشحات مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف سبب تراجع مستوى حسين الشحات مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، عن سبب تراجع مستوى حسين الشحات الوافد الجديد للأهلي من العين الإماراتي.

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وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إعلان القيمة المالية لصفقة حسين الشحات وراء تراجع مستوى اللاعب، لأن أحيانًا إخفاء القيمة المالية للصفقات يحمي اللاعبين.

وتابع أن حسين الشحات لاعب جيد وذكي، مبديًا إعجابه بفكرة أنه ضحى بالأموال من أجل الانضمام للنادي الذي ينتمي له منذ صغره.