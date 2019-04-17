رياضة | مدرب الزمالك الأسبق: "مفيش حاجة اسمها الأهلي أما بيركب مبينزلش أو روح الفانلة الحمراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك الأسبق: "مفيش حاجة اسمها الأهلي أما بيركب مبينزلش أو روح الفانلة الحمراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أنه لايوجد شئ اسمه روح الفانلة الحمراء، أو أن الأهلي عندما يتصدر الدوري لا يتراجع عنه.

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قال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذه العبارات يستخدمها الأهلي من خلال ادواته الإعلامية للتأثير على نفسية الفرق المنافسة، ولترسيخ هذه المبادئ واستغلالها لصالح الفريق، وهذا ذكاء".

وواصل أن الزمالك في بعض الأوقات يفوز في الدقائق الأخيرة لكن لا أحد يتحدث عن روح الفانلة البيضاء.