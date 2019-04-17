رياضة | ميدو: التوقيت ظلم لاسارتي والصفقات الجديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: التوقيت ظلم لاسارتي والصفقات الجديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي والصفقات الجديدة للقلعة الحمراء تعرضا للظلم بسبب التوقيت.

قال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أي مدرب يتولى تدريب فريق في وسط الموسم يتعرض للظلم لأنه يحتاج لبعض الوقت، مشيرًا إلى أن الأهلي ظهر في بعض المباريات بشكل جيد ومنظم.

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وتابع أن الصفقات الجديدة للأهلي مظلومة أيضًا لأن عددها كبير وصلت إلى 10 لاعبين تقريبًا وهو ما يجعلهم في حاجة لوقت أكبر للانسجام، مشيرًا إلى أن التعاقد مع هذا العدد الكبير في وسط الموسم كان مغامرة لكنها مقبولة لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق.