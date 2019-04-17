رياضة | رئيس برشلونة يبدي رغبته في تجديد عقد ميسي للأبد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يبدي رغبته في تجديد عقد ميسي للأبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن رغبته في تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مدى الحياة قبل انتهاء ولايته.

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" ، إنه يعلم أن تلك الولاية ستكون الأخيرة له في رئاسة النادي، لكنه لن يغادر قبل تجديد عقد ميسي وضمان إستمراره بالبلوجرانا.

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وأضاف بارتوميو: "التجديد لميسي مدى الحياة سيحدث في اليوم الذي سنتحدث فيه معًا ، لقد قضى حياته كلها هنا، لفترة أطول من الارجنتين، وحياته ستكون دائماً في برشلونة ، سيكون مثل بيليه مع نادي سانتوس".

وتابع "حتى لو وضعنا قيمة فسخ عقد ميسي ، واحد يورو، فهو لن يغادر أبداً ، دم البارسا يجري في عروقه".

وكان الأرجنتيني ميسي، وقع عقده الأخير مع فريقه حتى 30 يونيو 2021 ، بشرط جزائي قيمته 700 مليون يورو.