رياضة | أليجري: أياكس استحق التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري: أياكس استحق التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عقب الخسارة من آياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأن آياكس استحق الفوز والتأهل.

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وقال أليجري في تصريحات صحفية عقب المباراة : "آياكس استحق الفوز والتأهل، لا شك في ذلك".

واختتم أليجري تصريحاته قائلاً : "لعبنا جيداً في الشوط الأول، ولكن هذا الأمر لم يدم كثيراً وآياكس استحوذ على اللعب في الشوط الثاني".