رياضة | أول تعليق من مدرب برشلونة على توديع يوفنتوس لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب برشلونة على توديع يوفنتوس لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة بآياكس وأكد أنهم فريق رائع ومميز وأشاد بدور ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وأكد أنه يساعدهم عندما يحتاجونه.

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وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "يوفنتوس خارج البطولة، لا أعرف إن كانت هذه ميزة لنا أو لا، لكن آياكس فريق رائع ومميز".

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً : "ميسي دائماً يساعدنا عندما نحتاجه، نحن محظوظين بتواجده معنا".