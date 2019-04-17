رياضة | ميدو: يجب منح كهربا تعليمات واضحة .. وإبراهيم من مكاسب الزمالك أمام أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: يجب منح كهربا تعليمات واضحة .. وإبراهيم من مكاسب الزمالك أمام أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أنه يجب منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك، تعليمات واضحة من الجهاز الفني، وعدم تعقيد الأمور على نفسه داخل الملعب ولعب الكرة السهلة.

Advertisements

وتابع في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد إبراهيم أحد مكاسب الزمالك من لقاء حسنية أغادير الأخير بإياب ربع نهائي الكونفيدرالية.

وواصل أن محمد إبراهيم ظهر بشكل مميز في لقاء أغادير، متمنيًا أن يكون مستواه في المباراة بداية لعودته لسابق آداءه المعروف عنه.