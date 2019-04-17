رياضة | فرديناند يهاجم لاعبي مانشستر يونايتد بعد توديع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرديناند يهاجم لاعبي مانشستر يونايتد بعد توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الإسباني هجوماً على لاعبي الفريق عقب الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

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وقال فرديناند في تصريحات نقلها موقع مانشستر إيفينينج نيوز: "دي خيا أخطأ في الهدف الثاني وفريد ارتكب الخطأ في منتصف الملعب".

واختتم فرديناند تصريحاته قائلا :" دي خيا الذي كان في حالة جيدة طوال أخر 3 أو 4 سنوات كان عليه التعامل بشكل أفضل مع الكرة، التسديدة سهلة للغاية".