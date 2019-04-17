رياضة | ميدو يكشف عن بديل فرجاني ساسي في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف عن بديل فرجاني ساسي في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، عن بديل التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بعد إصابته بشرخ في شظية قصبة القدم، وغيابه فترة تتراوح بين شهر لشهر ونصف.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أحمد السيد زيزو هو البديل المناسب لفرجاني ساسي، خاصة وأن هذا المركز هو الأساسي له عندما كان في ليرس أو وادي دجلة، وسيكون أفضل خيار إذا لعب الزمالك مباراة هجومية.

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وتابع أن محمود عبد العزيز أيضًا سيكون بديلًا جيدًا لـ "فرجاني"، مشيرًا إلى أن الأخير لاعب كبير ولم تشهد مصر لاعب يشغل مركز 8 بهذا الآداء الرائع منذ أن كان حسني عبد ربه وحسام غالي في أفضل مستوياتهما.

ولفت إلى أن لاعبي الزمالك رجال ويلعبون بإخلاص وجدية وروح عالية لكنهم يعانون من حالة إجهاد كبيرة.