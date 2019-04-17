رياضة | ميدو: خالد الغندور تعرض للظلم بالعمل في برنامج الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: خالد الغندور تعرض للظلم بالعمل في برنامج الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تعرض للظلم بالعمل في برنامج النادي.

Advertisements

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "أرى أن خالد الغندور ظُلم بالعمل في قناة الزمالك، وإذا افترضنا وجود حالة من التربص ببرنامج الزمالك اليوم فكان يجب على القائمين على البرنامج عدم تكرار نفس الأخطاء حتى لا تتفاقم الأمور".

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن برنامج الزمالك اليوم لم يخدم النادي بشكل كبير الذي كانت تنتظره الجماهير.