رياضة | ميدو: الزمالك يحتاج عمر السعيد.. وهذا سر أزمة بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: الزمالك يحتاج عمر السعيد.. وهذا سر أزمة بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن خالد بوطيب محتاج وقت يتأقلم، خاصًة أنه جاء بالشتاء وشارك مع الفريق مباشرًا.

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "خالد بوطيب، لديه مشكلة في طريقة اللعب ويحتاج وقتا للتأقلم".

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وأكمل: "يجب أن يتحرك المهاجم من وراء المدافعين لكي يخلق مساحة لصانع الألعاب، لكن بوطيب يتسلم الكرات مما يغلق المساحات على أوباما".

وأضاف: "عمر السعيد سيعطي الزمالك عمق هجومي ويفيد اللاعبين، وهذا ما يحتاجه الزمالك أكثر".