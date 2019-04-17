اونلاين | رابط يلا شوت لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (بث مباشر) yalla Shoot رابط LIVE HD

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رابط يلا شوت لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (بث مباشر) yalla Shoot رابط LIVE HD

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD1 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11 باللغة الإنكليزية.

رابط يلا شوت لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (بث مباشر) yalla Shoot رابط LIVE HD

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.

رابط يلا شوت لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (بث مباشر) yalla Shoot رابط LIVE HD

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يترقبها جمهور وعشاق كرة القدم كونها ستمثل تحدياً كبيراً لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الباحث عن تخطى عقبة الفريق اللندني والحفاظ من ثم على آمال الفوز برباعية تاريخية هذا الموسم، فبعد فوز الفريق السماوي بلقب كأس الرابطة الإنكليزية يصارع حالياً بقوة للفوز بلقب الدوري الإنكليزي إضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في مواجهة واتفورد لذلك تمثل مباراة توتنهام عقبة أمام سيتي لمواصلة حلمه بتسطير هذا الإنجاز التاريخي.

رابط يلا شوت لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (بث مباشر) yalla Shoot رابط LIVE HD

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فرصة ستكون سانحة لمشتركي قنوات beIN SPORTS، وخدمة CONNECT، حيث سيتمكنون من متابعة أحداث المباراة الهامة والمرتقبة مساء الأربعاء.

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رابط يلا شوت لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (بث مباشر) yalla Shoot رابط LIVE HD

يستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم 17 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد، بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب الكوري سون هيونج في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.