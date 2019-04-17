الامارات | طائرة العين تؤجل فرحة شباب الأهلي بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة العين تؤجل فرحة شباب الأهلي بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرم فريق العين منافسه شباب الأهلي من التتويج بلقب الدور العام للرجال للكرة الطائرة بعد فوزه عليه في لقاء إياب المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على الصالة البنفسجية بإستاد خليفة بن زايد ليقود الحسم لمباراة فاصلة من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في صالة نادي الجزيرة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي على صالة سعيد بن مكتوم "الممزر" انتهى لصالح شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وجاء الشوط الأول للمباراة متكافئاً من قبل الطرفين، فبعد أن اجتهد أصحاب الأرض في الجزء الأول منه وكانوا متقدمين بعدد النقاط بوصولهم للنقطة 15 إلا أن شباب الأهلي قال كلمته فيما تبقى من الشوط مستفيداً من الأخطاء المتكررة للاعبي العين ما منحه الفوز بنتيجة الشوط بفارق بنتيجة 25-21.

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وانطلق الشوط الثاني بأفضلية عيناوية واضحة إذ حافظ على فارق أكثر من 4 نقاط طوال الوقت وهو ما أثر على أداء لاعبي شباب الأهلي الذين بدأ عليهم الاستسلام وهو ما كان واضحاً في الأوقات الأخيرة من عمر الشوط الذي وصل فيها الفارق إلى 9 نقاط، قبل أن يحسم أصحاب الأرض الشوط لصالحهم بنتيجة 25-15.

وواصل فريق العين أفضليته في الشوط الثالث على الرغم من الندية الواضحة التي أظهرها فريق شباب الأهلي بداية الشوط، لكن "الزعيم" قال كلمته فيما تبقى من الشوط ووسع الفارق في بعض أوقات المباراة إلى أكثر من 7 نقاط قبل أن يحسم الشوط لصالحه بفارق كبير بنتيجة 25-16.

وتسبب تراجع مستوى لاعبي فريق العين في الشوط الرابع في منح لاعبي فريق شباب الأهلي فرصة الفوز بالشوط بنتيجة 25-19 ليقودوا الفريق للشوط الخامس الحاسم والذي حسمه فريق العين لصالحه بنتيجة 15-12 بصعوبة بالغة ليقود المباراة لفاصلة ستقام على ملعب محايد يوم الجمعة القادم بصالة نادي الجزيرة.