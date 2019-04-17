شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يهدي أرسنال تذكرة دخول المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفاد أرسنال من الخدمة التى قدمها ليفربول بفوزه الأحد على تشيلسى 2- صفر، وصعد إلى المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دورى الأبطال بعد تغلبه على مضيفه واتفورد 1- صفر فى ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وعوض الفريق اللندنى خسارته فى المرحلة الماضية أمام إيفرتون (صفر- 1)، وأصبح رابعا بفارق الأهداف أمام جاره تشيلسى ونقطة خلف الفريق اللندنى الآخر توتنهام الذى فاز السبت على هادرسفيلد 4- صفر، ليتحضر بأفضل طريقة لرحلته الخميس إلى إيطاليا من أجل مواجهة نابولى فى إياب ربع نهائى «يوروبا ليج»، بعد أن فاز ذهابا 2- صفر.

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ويمكن القول إن أرسنال حسم اللقاء فعليا بعد 10 دقائق فقط عندما أخفق الحارس بن فوستر فى السيطرة بالشكل المناسب بعد تمريرة خلفية من أحد زملائه، فخطفها الجابونى بيار ايمريك اوباميانج وسددها فى الشباك، رافعا رصيده إلى 18 هدفا فى الدورى هذا الموسم.

ولم يحصل واتفورد على فرصة لالتقاط أنفاسه، إذ طرد قائده تروى دينى بعد دقيقة فقط بالبطاقة الحمراء بسبب توجيه ضربة بالكوع للأوروجوانى لوكاس توريرا.

ورغم النقص العددى فى صفوف واتفورد، عجز فريق المدرب الإسبانى أوناى إيمرى عن تعزيز تقدمه لكنه خرج فى نهاية المطاف بالنقاط الثلاث المصيرية له فى هذه المرحلة من الموسم، محافظا على نظافة شباكه للمرة الأولى فى الدورى هذا الموسم خارج قواعده.